Medvedevs Sprung an die Spitze bedeute aber nicht, "dass die Big Four von der Bildfläche verschwunden sind. Sie sind immer noch dabei und es immer noch sehr schwer, sie in drei von fünf Sätzen zu schlagen", ergänzt Wilander und nimmt damit Bezug auf die über fast zwei Jahrzehnte dominierenden Topstars Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray.

"Es treibt sie an, weiterzumachen und ihr Niveau zu erhöhen, weil ich sicher bin, dass die Nummer eins immer noch ein Ziel ist. Die Vier träumen immer noch davon, sich zu verbessern und ein besserer Tennisspieler zu werden", glaubt der Schwede, der während seiner Laufbahn sieben Grand-Slam-Titel gewann.

Ad

Dass Medvedev nun die Spitzenposition übernommen habe, zeige, "dass er der konstanteste Spieler über zwölf Monate war. Ist er Tag für Tag der beste Spieler der Welt? Ja, an manchen Tagen schon", sagt Wilander.

Tennis Offiziell: Djokovic trennt sich von langjährigem Trainer Vajda VOR 13 STUNDEN

Zuletzt hatte die neue Nummer eins im Halbfinale von Acapulco 3:6, 3:6 gegen Rafael Nadal verloren. Das zeige, "dass Daniil nicht an jedem Tag der beste Spieler ist, aber was die Konstanz angeht, hat er es verdient, dort zu stehen".

Wilander: Medvedev hat "noch weiten Weg vor sich"

"Die größte Ära im Herrentennis aller Zeiten" gehe zwar mit den Big Four langsam zu Ende, erläutert Wilander, aber: "Einer von ihnen wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitermachen, nicht alle vier." Medvedev müsse nun herausfinden, wie es ist, die Nummer eins der Welt zu sein.

Nadal dreht gegen Medvedev auf: Genialer Konter und frecher Stopp

"Natürlich hat man eine Zielscheibe auf dem Rücken, wenn man die Nummer eins ist. Der größte Sieg für deinen Gegner ist es, eine Nummer eins der Welt zu schlagen", so der Schwede, der einst selbst 20 Wochen an der Spitze des ATP-Rankings stand.

Um konstant als bester Spieler der Welt angesehen zu werden, müsse der Russe "höchstwahrscheinlich noch ein paar Grand Slams gewinnen, während er die Nummer eins der Welt ist", untersteicht Wilander im Eurosport-Interview: "Oft waren die Big Four bei jedem Turnier, das sie spielten, Favorit - egal ob auf Sand, Hartplatz oder Rasen, was bei Daniil Medvedev nicht der Fall ist. Er hat also noch einen weiten Weg vor sich, bevor er als Favorit gilt."

Das könnte Dich auch interessieren: Wilander exklusiv: Das macht die Lage für russische Profis so heikel

Wilander exklusiv: So sollte der Tennissport mit russischen Profis umgehen

Tennis ITF suspendiert Russland und Belarus - Medvedev und Co. dürfen dennoch starten VOR 15 STUNDEN