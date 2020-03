In Düsseldorf spielen im Davis Cup Deutschland und Weißrussland gegeneinander. Das DTB-Team tritt ohne Alexander Zverev an. Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Andreas Mies und Kevin Krawietz gehen dennoch als Favoriten in die Partie. Es geht um die Teilnahme beim Endrundenturnier in Madrid.

Davis Cup: Deutschland - Weißrussland nicht live im TV

Das Spiel zwischen Deutschland und Weißrussland in der Qualifikationsrunde im Davis Cup in Düsseldorf wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Deutschland - Weißrussland: Der Davis Cup im Livestream

Sportdeutschland.tv zeigt Deutschland gegen Weißrussland im Davis Cup im kostenlosen Livestream.

Spielbeginn ist am Freitag, 6. März, um 16:00 Uhr und am Samstag, 7. März, um 12:00 Uhr.

Davis Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich über den Davis Cup. Hier erhaltet ihr alle News.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev-Brüder mit überraschender Auftaktpleite beim Challenger