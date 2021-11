Djokovic spielte das Doppel nach nur kurzer Pause, doch zuvor gegen Struff hatte er einige Kräfte sparen können.

Der 20-malige Major-Champion, der bei den ATP Finals in der vergangenen Woche im Halbfinale an Zverev gescheitert war, ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, ging gegen Struff in beiden Sätzen früh mit Break in Führung und durfte nach 72 Minuten jubeln.

Ad

"Ich habe es ihm etwas zu leicht gemacht. Deswegen bin ich echt enttäuscht", sagte Struff bei ServusTV: "Ich hatte so viel Druck. Er hat so eine Aura, so eine Ausstrahlung. Ich war definitiv gestresst. Ich habe mir viel vorgenommen, habe aber wenig davon schaffen können."

Tennis "Zutiefst besorgt": WTA drängt auf Aufklärung im Fall Peng VOR 14 STUNDEN

Im Doppel bekam Djokovic dann aber einen Kampf auf Augenhöhe geliefert.

Krawietz/Pütz bewiesen große Moral und bogen im dritten Satz einen 2:4-Rückstand um - ehe sie im Tiebreak den dritten Matchball nutzen.

Koepfer nervenstark gegen Krajinovic

Koepfer hatte im ersten Einzel gegen Krajinovic mit großer Entschlossenheit agiert und sich den Sieg in einem Match auf hohem Niveau als aggressiverer Spieler verdient.

Im zweiten Satz führte der Schwarzwälder schon mit 4:1 und 5:3, gab aber zweimal den Break-Vorsprung aus der Hand. Doch auch Krajinovic wackelte anschließend beim Aufschlag zu sehr. "Ich habe gewusst, dass es möglicherweise aufs Doppel ankommen würde, wenn ich gewinne", sagte Koepfer, der auch unter gewissem Druck spielte: "Es war ein sehr wichtiger Punkt mit dem Hintergedanken im Kopf, dass Struff gegen Djokovic spielt."

Neben den sechs Gruppensiegern qualifizieren sich auch die beiden besten Zweitplatzierten für die K.o.-Runde.

Deutschland nun gegen Österreich

Olympiasieger Alexander Zverev verzichtete als Gegner des neuen Davis Cups, der seit 2019 in einer Finalrunde am Ende einer sowieso schon aufgeblähten Saison stattfindet, auf eine Teilnahme. Aufgrund des Corona-Lockdowns in Österreich finden die Partien in der Innsbrucker Olympiahalle ohne Zuschauer statt.

Mit einem Erfolg am Sonntag gegen Gastgeber Österreich wäre der Gruppensieg und der Einzug in die K.o.-Runde perfekt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Becker kritisiert Davis Cup: "Plan ist irrsinnig"

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker sieht Zverev als Nummer eins

Becker stellt Davis Cup infrage: "Ich bin kein Fan dieses Systems"

Davis Cup Top-Talent positiv getestet: Alcaraz verpasst Davis Cup 25/11/2021 AM 20:17