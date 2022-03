Alexander Zverevs Kanäle in den Sozialen Medien liegen derzeit brach. Die sonst so aktive deutsche Nummer eins hat sich nach dem Ausraster in Acapulco offenbar eine digitale Pause verordnet. Keine Schnappschüsse aus Rio de Janeiro bei Facebook oder Instagram - es scheint, als wolle sich der Olympiasieger nach schwierigen ersten Saisonwochen ganz auf das Wesentliche besinnen: Auf sich und sein Tennis.

Erstmals seit 2019 wird der Weltranglistendritte ab Freitag in Brasilien wieder im Davis Cup an den Start gehen und in der Wohlfühl-Atmosphäre des deutschen Teams alles daran setzen, zurück in die Spur zu finden. Der Fehltritt seiner Disqualifikation bei den Mexiko Open soll möglichst schnell raus aus den Köpfen - aus seinem eigenen und denen seiner enttäuschten Fans.

Mit entsprechender Motivation trat der 24 Jahre alte Hamburger, der nach dem Triumph von Tokio und bei den ATP Finals in Turin zu einem dauerhaften Höhenflug anzusetzen schien, die Reise an den Zuckerhut an. "Ich habe zusammen mit dem Team das große Ziel, den Davis Cup einmal zu gewinnen. Immer wenn sich eine Chance ergibt, bin ich froh, meinen Teil dazu beizutragen", sagte Zverev, der in seinem Einzelmatch am Freitag auf Thiago Seyboth Wild trifft.

Zuletzt ergab sich diese Chance nicht. Nun schon, und die Entscheidung für einen Auftritt in der Auswahl des Deutschen Tennis Bunds (DTB) scheint mit Bedacht gewählt. Zverev kann sich der Rückendeckung des Verbandes stets sicher sein. "Wir möchten ihm jetzt als Team helfen, die schwierige Phase zu überstehen", sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann.

Der Zverev-Eklat im Video: Das brachte ihn zum Ausrasten

"Brasilien ist ein gefährlicher Gegner"

Am Freitag stehen die ersten beiden Einzel an, in denen die Favoriten schon die Weichen auf einen Auswärtssieg stellen wollen. Am Samstag fällt dann die Entscheidung im Doppel und in den verbliebenen zwei Einzeln. Neben Zverev sind Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und die Doppelspieler Kevin Krawietz und Tim Pütz Teil der Mannschaft von Kohlmann. Die deutsche Nummer zwei Struff bestreitet nach Zverev das zweite Einzelmatch und bekommt es mit Thiago Monteiro zu tun.

Setzt sich das deutsche Team durch, hat es die Teilnahme an der Gruppenphase der besten 16 Mannschaften im September sicher. "Brasilien ist ein gefährlicher Gegner", sagte Kohlmann, der sich nicht von Platzierungen in der Weltrangliste täuschen lassen will: "Wir müssen selbstbewusst auftreten, uns nicht vom Publikum irritieren lassen und unsere Qualitäten durchsetzen."

Die Entscheidung in dem traditionsreichen Wettbewerb, der zuletzt unter deutlichem Rumoren immer wieder verändert wurde, fällt in einer K.o.-Runde ab dem Viertelfinale Ende November, die Spielorte sind bisher noch nicht bekannt.

Titelverteidiger Russland um den Weltranglistenersten Daniil Medvedev darf wegen der Sanktionen des internationalen Tennisverbandes ITF nicht teilnehmen. Das erhöht die Chancen auch für die Auswahl des DTB. "Ich glaube, wir müssen uns vor niemandem verstecken und können in Bestaufstellung und mit unserem Teamspirit mit jedem anderen Team mithalten", sagte Zverev.

(SID)

