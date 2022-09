Tennis

Alexander Zverev über Aus für Davis Cup: Verletzung großes Risiko für "sehr viele und sehr lange Probleme"

Alexander Zverev wird nicht Teil des deutschen Davis-Cup-Teams sein, das bestätigt der Olympiasieger von 2021 selbst. Er hat sich in der Vorbereitung auf die Duelle ein Knochenödem zugezogen. Er würde bei einem Einsatz "sehr viele und lange Probleme bekommen", so Zverev in Hamburg.

00:01:19, vor 2 Stunden