Die Spanier, die den Davis Cup bereits sechs Mal gewinnen konnten, stehen nach den Partien gegen Serbien (3:0) und Kanada (1:2) bei einem Sieg und einer Niederlage. Im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Südkorea ist ein Sieg Pflicht, um das Finalturnier in Málaga zu erreichen.

Bereits für Málaga qualifziert sind die Italiener, die sich angeführt von US-Open-Viertelfinalist Jannik Sinner am 2. Spieltag der Zwischenrunde in Bologna mit 2:1 gegen Argentinien durchsetzten. Die Niederlande gewannen ihr Duell mit Großbritannien ebenfalls mit 2:1, die Entscheidung fiel dort erst im abschließenden Doppel.

Jannik Sinner gewann gegen Francisco Cherundolo mit 7:5, 1:6, 6:3, zuvor hatte Matteo Berrettini seinen argentinischen Kontrahenten Sebastian Baez in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 besiegt.

Anschließend verloren Simone Bolelli und Fabio Fognini ihr Doppel zwar mit 5:7, 6:2, 3:6 gegen Maximo Gonzales und Horacio Zeballos, dennoch ist Italien mit zwei Siegen bereits vor dem letzten Spieltag am Sonntag gegen Schweden sicher für das Finalturnier Ende November in Málaga qualifiziert.

Davis Cup: Niederländer schlagen Briten um Andy Murray

Unter den besten acht Teams werden auch die Niederlande dabei sein. Nach den beiden Einzeln stand es am Abend in Glasgow gegen die Briten 1:1, Wesley Koolhof und Matwe Middelkoop besiegten dann im Doppel Andy Murray und Joe Salisbury mit 7:6 (7:0), 6:7 (6:8), 6:3 und sicherten ihrem Team den entscheidenden zweiten Sieg. Neben den Niederlanden qualifizierte sich in der Gruppe D bereits am Donnerstag die USA vorzeitig für die Endrunde.

Auch die deutsche Mannschaft hat am Freitag bereits vorzeitig das Ticket für das Finalturnier im November gelöst. Das DTB-Team gewann in Hamburg gegen Belgien auch ihr zweites Zwischenrundenspiel mit 2:1 und ist vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Australien nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

