Auch Deutschland hat sich für die Runde der besten 16 qualifiziert.

Im Billie Jean King Cup rückt Australien anstelle von Titelverteidiger Russland automatisch in die Finalrunde vor und wird nicht an der Qualifikation am 15. und 16. April teilnehmen.

Die Slowakei erhält damit ein Freilos und erreicht ebenfalls die nächste Phase des einstigen Fed Cups. Deutschland tritt in der Quali in Kasachstan an.

Während russische und belarussische Tennisprofis, darunter der neue Weltranglistenerste Daniil Medvedev, weiterhin bei von der ATP und der WTA organisierten Turnieren antreten dürfen, sperrte die ITF die Teams als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

