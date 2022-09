"Ich kann nicht mal lange am Stück fahren, ohne eine Pause zu machen und meine Beine auszustrecken", erzählte der 34-Jährige und hielt fest: "Das ist meine Wirklichkeit. Es ist hart und traurig."

Del Potro, der mehrmals am Knie operiert wurde, sucht offenbar verzweifelt nach einer Lösung für seine Verletzungen. "Ich war vor Kurzem in der Schweiz und habe dort einen weiteren Arzt gesehen. Diese Behandlung wurde mir von vielen Tennis-Spielern empfohlen, bis jetzt habe ich aber kein positives Resultat", gestand er.

Doch nicht nur der Körper bereitet dem "Turm von Tandil" große Sorgen, auch mit mentalen Problemen hat er zu kämpfen.

"Mein Kopf kann ein Leben ohne Tennis nicht akzeptieren. Ich hatte einfach keinen fließenden Übergang. Ich konnte mich nicht vorbereiten und habe keine Ahnung, was andere Spieler machen, die diesen Prozess durchlaufen", gab er Einblicke in seine Gefühlswelt und zeigte sich emotional mitgenommen: "Ich war die Nummer drei der Welt. Dann habe ich mir plötzlich beide Knie gebrochen. Und hier bin ich, mit nichts!"

US-Open-Titel als Höhepunkt der Karriere

Auf der Tour gewann der Argentinier 22 ATP-Titel. Seinen größten Erfolg feierte er 2009 bei den US Open in New York, wo er den damaligen Branchenprimus im Finale bezwang.

Aufgrund vieler hartnäckiger Verletzungen konnte sich del Potro nicht konstant an der Spitze der Weltrangliste etablieren, obwohl er im Vollbesitz seiner Kräfte jeden Spieler der Welt schlagen konnte.

