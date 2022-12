Alexander Zverev feiert nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback beim Diriyah Tennis Cup (8. bis 10. Dezember). Beim hochdekorierten Einladungsturnier in Saudi-Arabien musste der Olympiasieger in der ersten Runde gegen Dominic Thiem ran. Zverev meisterte diese Auftakthürde mit einem 10:8, 10:7-Sieg und steht damit im Viertelfinale.

Dort trifft der 25-Jährige auf Daniil Medvedev. Der US-Open-Sieger von 2021 gehört neben Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz und Andrey Rublev zu den vier fürs Viertelfinale gesetzten Spielern.

Auch Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios schlägt in Diriyah auf. "Mit den besten Spielern der Welt auf dem Platz zu stehen ist etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe", freute sich Zverev vor dem Auftakt am Donnerstag.

Alle Informationen zur Übertragung vom Diriyah Tennis Cup:

Eurosport überträgt beim Diriyah Tennis Cup alle Partien ab dem Viertelfinale live im TV. Bei Eurosport 2 könnt Ihr alle Viertelfinalbegegnungen sowie das zweite Halbfinale verfolgen. Das erste Halbfinale am Freitag und das Endspiel am Samstag seht Ihr live im Free-TV bei Eurosport 1.

Das Erstrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem gab es live im Stream auf "Sport1+" und bei "SkyGo" sowie "Wow". Zverev siegte 10:8. 10:7 und zog ins Viertelfinale ein. Das Duell in der Runde der letzten Acht gegen Daniil Medvedev überträgt Eurosport live im TV und bei discovery+.

Donnerstag, 8.12.:

Erste Runde - Match 1: Stan Wawrinka - Matteo Berrettini 5:10, 10:4, 10:6 | Sport1+ / Sky

Erste Runde - Match 2: Dominic Thiem - Alexander Zverev 8:10, 7:10 | Sport1+ / Sky

Erste Runde - Match 3: Cameron Norrie - Nick Kyrgios 10:6, 10:6 | Sport1+ / Sky

Erste Runde - Match 4: Hubert Hurkacz - Dominic Stricker 10:7, 10:5 | Sport1+ / Sky

