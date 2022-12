Tennis

Diriyah Tennis Cup - Dominic Thiem exklusiv: "Das war das Schwierigste"

Dominic Thiem spricht mit Eurosport-Moderatorin Barbara Schett über seine lange Verletzungspause und die Vorbereitung auf die Saison 2023. "Es hat so viele Hürden gegeben, aber das Schwierigste war das Vertrauen in mein Handgelenk", so der US-Open-Champion von 2020. "Aber das war eine wichtige Entwicklungsphase für mich."

00:09:56, vor 7 Minuten