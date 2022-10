"Ich habe vorgeschlagen, die neue Art nach Djokovic zu benennen. Dieser Mann hat so viel für dieses Land getan", ergänzte der Forscher. Die Käferart wurde in einer unterirdischen Grube in Serbien entdeckt.

Laut Vesovic ist der Käfer ein Raubtier und kann vermutlich aufgrund seines Lebensraumes in Höhlen und Gruben nichts sehen.

Der Wissenschaftler begründete auch, weshalb man den Käfer nach dem serbischen Tennis-Star benannt habe. "Duvalius Djokovici" überzeuge durch seine Schnelligkeit, Stärke, Flexibilität, Robustheit und Fähigkeit, in einer schwierigen Umgebung zu überleben, so der Forscher.

Offenbar auch Eigenschaften, die die Wissenschaftler mit Djokovic verbinden. Der 21-malige Grand-Slam-Sieger zeigte sich erfreut über die besondere Ehre. Auf Instagram postete Djokovic ein Foto der Käferart und schrieb dazu: "In West-Serbien wurde eine neue Insektenart entdeckt und nach mir benannt."

