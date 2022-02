Darin sieht Shriver eine Gefahr, weil Djokovic auf viele Menschen einen großen Einfluss habe. "Er ist wirklich ein Vorbild. Die Tatsache, dass er der Impfung nicht vertraut, führt viele Menschen in seiner Heimat und auf der ganzen Welt", erklärte die US-Amerikanerin.

Djokovic sagte ebenfalls, dass er auf Titelchancen bei großen Turnieren, wie Wimbledon oder den French Open verzichten würde, wenn eine Impfung als Voraussetzung für die Turnierteilnahme gilt

Die dreimalige Wimbledon-Halbfinalistin (1981, 1987, 1988) wünscht sich, dass der Serbe sich impfen lässt. "Ich hoffe, dass die richtige vertrauenswürdige Person, die ein Experte in der Wissenschaft und Medizin ist, wahrscheinlich serbisch sein müsste, sich mit ihm hinsetzt und ihn durch alle Schritte führt, die die Wissenschaft und die Medizin vertrauenswürdig und sicher machen, um die Impfung in seinen Körper zu lassen", sagte Shriver.

"Es war in gewisser Weise gut, seine Begründung zu hören, aber in gewisser Weise wirft es weitere Fragen auf", sagte Shriver über Djokovics "BBC"-Interview: "Die größte Frage, die ich hätte, wäre: Wird er wirklich offen dafür sein, sich zu einem späteren Zeitpunkt impfen zu lassen, wenn der Beweis eindeutig ist, dass es sich wirklich um einen sicheren Impfstoff handelt?"

Shriver: Djokovic brauch Gewissheit

Shriver glaubt, dass der 20-malige Grand-Slam-Sieger in der Zukunft weiter an Turnieren teilnehmen wird, nur eben nicht an allen.

Djokovic warte darauf, dass man ihm sicher beweisen kann, dass eine Impfung für seinen Körper sicher ist. "Ich denke, darauf wird er warten und dann die wenigen Turniere spielen, die er als ungeimpfter Athlet spielen kann", so Shriver.

