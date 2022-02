Del Potro trat nach zweieinhalbjähriger Verletzungspause aufgrund einer gebrochenen Kniescheibe beim ATP-Turnier in Buenos Aires an und verlor dort vor heimischer Kulisse in der erste Runde gegen Federico Delbonis.

Die Niederlage gegen Delbonis war wahrscheinlich das letzte Spiel des "Turm von Tandil" als Profi.

Auf der ATP-Tour sammelte der Argentinier in seiner Karriere 20 Titel.

Aufgrund vieler hartnäckigen Verletzungen war del Potro immer wieder zurückgeworfen worden.

