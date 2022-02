Djokovic habe in seiner Karriere schon oftmals gegen Rivalen gespielt, die deutlich mehr Fanunterstützung erhielten. Der Direktor des ATP-Turniers in Rotterdam ist überzeugt, dass der Serbe daraus positive Energie ziehe, die ihn motiviert.

Deshalb ist er sich auch sicher, dass Djokovic im Vergleich mit Nadal und Federer im Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel die Nase vorn haben werde.

Auch die Bedeutung der öffentlichen Impfdebatte, die sich seit Monaten um den Weltranglisten rankt, und die Zwangsausweisung aus Australien ordnete der 50-Jährige ein. "Was in Australien passiert ist, war hart für ihn und es wird interessant zu sehen, was in Dubai passiert. Normalerweise würde man sagen, dass es ihn motiviert und man als Gegner nicht gegen ihn spielen möchte, weil er gefährlicher ist, aber diesmal ist es anders."

"Er ist es gewohnt, auf dem Platz gegen die Zuschauer, seine Gegner und manchmal sich selbst zu kämpfen, aber das war wirklich schwer. Es ist ein ganz anderer Druck und eine andere Enttäuschung, als die Zuschauer oder einen Matchball gegen sich zu haben", ergänzte er.

Djokovic "einer der härtesten Sportler jemals"

Trotz des Rückschlags in Australien und der öffentlichen Kritik an seinem ungeimpften Status traut Krajicek dem zwanzigfachen Major-Sieger alles zu. "Er ist einer der härtesten Sportler, die ich jemals gesehen habe und vielleicht wird es ihn anfeuern", sagte der der Niederländer.

