Thiem absolvierte seit seiner Achtelfinale-Niederlage beim ATP-Turnier von Mallorca gegen Adrian Mannarino Ende Juni kein Match mehr auf der Tour.

Die Titelverteidigung bei den US Open konnte der 28-Jährige aufgrund seiner Probleme am rechten Handgelenk ebenfalls nicht angehen Im August gab er wenig überraschend bekannt, die Saison vorzeitig zu beenden.

Er könne aber "bald wieder mit leichtem Tennistraining beginnen", erklärte Thiem jetzt im Video. "Ich kann es kaum erwarten, nach so langer Zeit wieder den Schläger in die Hand zu nehmen", so der Weltranglistenneunte weiter.

Australian Open Impfpflicht bei Australian Open soll kommen - Problem für die Profis? VOR 4 STUNDEN

Da er nun um eine Operation am Handgelenk herumkommt, steigen die Chancen, dass Thiem im Januar bei den Australian Open wieder mit von der Partie ist.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: ATP untersucht Gewalt-Vorwürfe gegen Zverev

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Ablösung der Big 3

Zverev reißt Fans von den Sitzen: Die besten Ballwechsel des Laver Cups

ATP Sofia Ohne Satzverlust durchs Turnier: Sinner verteidigt Titel in Sofia GESTERN AM 19:27