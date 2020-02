Genau drei verschiedene Sieger gab es bei den vergangenen 13 Grand-Slam-Turnieren. Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer räumten alle Titel ab, die Frage nach den schwersten Gegnern auf der Tour stellt sich gar nicht. Eigentlich. Denn Dominic Thiem, der Platz eins in der Weltrangliste und Grand-Slam-Erfolge zu seinen Karrierezielen erklärt hat, kann auf den Faktor Zeit bauen.

Mit 26 Jahren ist der Österreicher weit jünger als die drei Ü30-Stars, die derzeit noch das Zepter in der Hand halten. Von daher verwundert es kaum, wenn Thiem auf die Frage nach seinen größten Konkurrenten auf dem Weg ans Ziel drei andere Profis nennt:

" Sascha Zverev spielt jetzt wieder richtig gut. Tsitsipas und Medvedev sind annähernd gleich starke Konkurrenten wie die großen Drei. "

Die vergangenen Monate unterstreichen das. Zverev erreichte bei den Australian Open das Halbfinale, Daniil Medvedev stand bei den US Open 2019 im Endspiel und Stefanos Tsitsipas gewann zum Saisonabschluss die ATP Finals in London.

Thiem ist derweil drauf und dran, zumindest in der Weltrangliste in die Phalanx der sogenannten Big Three einzubrechen. Der Rückstand auf Platz drei zu Federer beträgt nur noch 85 Zähler.

Thiem dicht an Federer dran

Dazu kommt, dass der Superstar aus der Schweiz im Februar und März satt Punkte zu verteidigen hat. In der Vorsaison gewann Federer die Turniere in Dubai und Miami, in Indian Wells erreichte er das Finale.

"Es würde mich sehr freuen, wenn es mit der Nummer drei klappt", so Thiem auf einer Presseveranstaltung nach den Australian Open.

" Im Normalfall sollte es auch passieren, weil Federer eine Menge Punkte zu verteidigen hat. "

Auf der anderen Seite braucht der Weltranglistenvierte selbst jeden Zähler, um seine Position zu verteidigen. Medvedev, Tsitsipas und Zverev sitzen ihm im Ranking nämlich schon im Nacken...

