Danach will Thiem in die USA reisen, um sich dort auf die beiden Masters-Turniere in Indian Wells (9. bis 22. März) und in Miami (23. März bis 5. April) vorzubereiten.

Dass er auf die kurz davor stattfindenden Spiele im Davis Cup gegen Uruguay (6. und 7. März in Graz) verzichtet, begründet der neue Weltranglistenvierte unter anderem mit seiner Herangehensweise im vergangenen Jahr.

Thiem nimmt Monte Carlo ins Visier

"Ich werde es ähnlich machen wie im Vorjahr, weil das gut funktioniert hat", sagte Thiem. Damals holte sich der Österreicher in Indian Wells seinen bislang größten Erfolg.

Thiem überlegt nun nach eigenen Angaben auch, ob er nach den Planänderungen das Sandplatz-Masters von Monte Carlo in seinen Turnierplan aufnimmt. Der 26-Jährige erklärte in Wien:

" Durch die Pause nach den Australian Open ist es wieder wahrscheinlicher, dass ich dort spiele. "

Generell könne er mittlerweile besser einschätzen, "was ich brauche, um gut zu spielen. Es dauert einige Zeit, bis man herausfindet, was das richtige ist."

Der Australian-Open-Finalist stellte fest: "Es hat jetzt in Australien gut funktioniert." In Melbourne verlor Thiem erst im Endspiel gegen Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.

