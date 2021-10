Nach ihrem Sensationssieg in New York trug Raducanu bei der Bond-Premiere bereits ein "Dior"-Kleid. Als Botschafterin soll sie bei "Dior" das Gesicht für die Damenkollektionen von Maria Grazia Chiuri als auch für Hautpflege- und Make-up-Produkte werden.

"Maria Grazias Arbeit gibt Frauen das Selbstvertrauen, den ikonischen 'Dior'-Schnitt zu tragen, was ich für sehr einzigartig halte", sagte sie der "Vogue": "Die Aufrichtigkeit ihres Ansatzes und die Art und Weise, wie sie Shows in kollektive und bedeutungsvolle Ereignisse verwandelt, haben mich zweifellos in meiner Wahl beeinflusst."

Um die erste britische Grand-Slam-Siegerin seit 44 Jahren ist nach dem Triumph vor knapp einem Monat ein Hype ausgebrochen.

Marketing-Experten prognostizieren bereits, dass Raducanu in ihrer Karriere die Marke von einer Milliarde Dollar Einnahmen übertreffen könnte.

(SID)

