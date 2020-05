Tennis-Queen Eugenie Bouchard hat sich für einen guten Zweck selbst versteigert. Bei der All-In-Challenge für Hilfsbedürftige während der Coronakrise hat sich die 26-Jährige für ein Date mit dem Höchstbietenden angeboten. Am Ende kamen beeindruckende 85.000 US-Dollar, umgerechnet rund 79.000 Euro, zusammen. Wer mit der hübschen Kanadierin ausgeht, ist noch nicht bekannt.

Der glückliche Gewinner darf bei einem Tennisturnier seiner Wahl in der Players-Box von Bouchard sitzen und anschließend ein Dinner-Date mit der aktuellen Nummer 332 der WTA-Weltrangliste genießen.

"85.000 Tausend? Leute ihr seid UNGLAUBLICH! Das wird so vielen bedürftigen Menschen in Not so, so, so viel helfen. Ich bin stolz auf euch alle, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Beste Fans", schrieb Bouchard auf ihrem Twitter-Account.

Das Mindestgebot für eine Date mit der 26-Jährigen lag übrigens bei 2.500 Dollar (knapp 2.300 Euro). Insgesamt 37 Gebote gingen für ein Genie-Date ein. Mit der Sieger-Summe wird eine wohltätige Aktion unterstützt, die Bedürftige regelmäßig mit Mahlzeiten während der Corona-Pandemie versorgt.

