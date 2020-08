Nur selten konnte Eugenie Bouchard in den vergangenen Jahren für sportliche Schlagzeilen sorgen. Dabei wurde der Kanadierin nach ihrem Wimbledon-Finaleinzug 2014 eine große Karriere prophezeit. Stattdessen fiel sie in der Weltrangliste aus den Top 100 und erreichte die Titelseite der Medien hauptsächlich nur durch ihre Aktivitäten abseits des Platzes. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Fokus zurück auf das Sportliche. Das ist das Motto, das sich Tennisspielerin Genie Bouchard offensichtlich während der Corona-Zeit zu Herzen nahm. Die Kanadierin, die inzwischen nur noch auf Rang 330 der Weltrangliste liegt, arbeitete während der Unterbrechung der Tennis-Saison intensiv an ihrem Spiel, nahm erfolgreich an Show-Matches teil und schlug zuletzt zum Auftakt des Turniers in Prag die Weltranglisten-40. Veronika Kudermetova. Dort steht sie inzwischen im Viertelfinale und trifft auf die Belgierin Elise Mertens.

Um den sportlichen Erfolg zurückzubekommen, will sich Bouchard reinhängen, nachdem ihr klar wurde, wie privilegiert sie durch Tennis ist. "Je älter ich wurde, desto mehr weiß ich es zu schätzen. Es ist so ein cooler Job, er ist so einzigartig", erklärte die 26-Jährige im Interview mit Tennis.com.

Das bedeutet auch: keine Bikini-Bilder mehr auf Instagram! "Ich versuche, keine Bikini-Bilder mehr zu veröffentlichen. Das tue ich wirklich", so die ehemalige Nummer fünf der Welt. Bouchard hatte in der Vergangenheit häufiger an Fotoshootings teilgenommen, während ihr sportlichen Leistungen gleichzeitig nachließen.

Das führte zu viel Kritik von Fans in den sozialen Medien. "Wenn alles gut läuft, lieben dich die Leute. Wenn es schlecht läuft, hassen sie dich", weiß die Kanadierin. "Ich habe das alles so oft durchgemacht. Es ist einfach nur beschissen. Die Leute meinen, auf Social Media sehen sie eine exakte Darstellung meines Tages, was nicht der Fall ist."

Aus diesem Grund überlege es sich Bouchard aber inzwischen zweimal, welches Bild sie posten soll. Ob sie diese neue Einstellung zurück in die Erfolgsspur führt, bleibt abzuwarten. Die letzten Ergebnisse deuten aber zumindest auf einen Aufwärtstrend hin.

