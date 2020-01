"Ich habe in meiner Karriere sehr, sehr viel erlebt und weiß, worauf es ankommt. Das kann ich den Junioren mitgeben und ihnen den ein oder anderen wertvollen Tipp mit auf den Weg geben", sagte Petzschner. Der 35-Jährige hatte sein letztes ATP-Turnier im Oktober 2018 in Antwerpen gespielt. Auf der Profitour gewann der gebürtige Bayreuther acht Doppel- und einen Einzeltitel (2008 in Wien).

Das könnte Dich auch interessieren: Auftakthürde gemeistert: Kerber souverän in Runde zwei

(SID)