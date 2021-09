Die Premiere des Mannschafts-Wettbewerbs hätte im April 2020 in Budapest ausgetragen werden sollen, musste wegen der Corona-Pandemie aber zweimal verschoben werden.

Das Nachfolgeturnier des Fed Cup wurde wie der Davis Cup bei den Männern reformiert. Statt der üblichen über das Jahr verteilten Heim- und Auswärtsspiele im K.o.-Format wird das Turnier mit zwölf Teams an einem Ort ausgetragen. Die vier Gruppensieger kommen ins Halbfinale, jede Partie besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.

Die Halbfinals in Prag werden am 5. November ausgetragen, das Finale am 6. November (16.00 Uhr). Titelverteidiger Frankreich beginnt in der Gruppenphase gegen Kanada. Die Team-Nominierungen werden am 4. Oktober bekannt gegeben.

