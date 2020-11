Der kürzlich verstorbene Maradona war 2013 im Rahmen der Dubai Duty Free Tennis Championships als Turnier-Botschafter vor Ort. Nach einem Spiel von Federer sei der Argentinier durch den Stadiontunnel geführt worden, so Ferrari.

Dort seien aller Bilder der bisherigen Turniersieger an den Wänden platziert gewesen. "Bei Federers Bild hielt er an und küsste es", berichtete der Fotograf, der wenig später das Treffen des Schweizers mit dem ehemaligen Fußball-Profi bildlich festhielt, in der "Khaleej Times".