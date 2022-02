"Ich bin nicht gegen Impfungen - aber ich bin bereit, auf Titel zu verzichten, falls von mir eine Impfung verlangt wird", sagte Djokovic.

Ryanair reagierte auf Twitter auf diesen brisanten Satz mit Humor: "Wir sind keine Airline, aber wir fliegen mit Flugzeugen."

Der Tweet sammelte mittlerweile knapp 190.000 Likes ein.

Üblicherweise haben Twitter-Beiträge der Fluglinie eine deutlich geringere Reichweite.

Ryanair verhöhnte Novak Djokovic schon einmal

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ryanair über den Weltranglistenersten lustig macht.

Nachdem Djokovic Anfang Januar nach der Ankunft in Australien in ein Isolationshotel gebracht worden war, setzte die Airline schon einmal einen Tweet mit beißendem Humor ab.

Ryanair schrieb damals: "Glückloser @DjokerNole Heimflug?" Angehängt war eine Fotomontage, auf der die Seitenlinie eines Tennisplatzes zu sehen ist. Die eine Seite ist mit "Australien" beschriftet - und der Ball landet knapp im Feld "Nicht Australien".

Sein Comeback auf den Court will Djokovic in der kommenden Woche beim Turnier in Dubai geben. Die Vereinigten Arabischen Emirate verlangen keinen nachgewiesene Corona-Imfpung bei der Einreise. Es genügt ein negativer PCR-Test.

