Krawietz und Mies hatten 2019 und 2020 den Sandplatz-Klassiker gewonnen. Mies befindet sich nach einer im Februar durchgeführten Knorpel-OP am Knie noch im Wiederaufbau.

"Es ist ein gemeinsames Ding, was wir die vergangenen zwei Jahre erlebt haben", sagte Krawietz: "Natürlich fühlt es sich jetzt komisch an, mit einem anderen Partner hier aufzulaufen. Andi verfolgt die Matches am TV, und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird."

