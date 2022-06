French Open Übertragung: Alexander Zverev gegen Rafael Nadal live - das Halbfinale im TV, Livestream und Ticker

Alexander Zverev gegen Rafael Nadal live im TV, im Livestream und im Liveticker: Am Freitag, 3. Juni, kommt es bei den French Open zum Halbfinale zwischen Zverev und Nadal. Wann das Match startet, wird am Donnerstag bekannt gegeben. Eurosport überträgt live im Free-TV bei Eurosport 1 und bietet bei Joyn PLUS+ sowie im Eurosport Player einen Livestream an. Eurosport.de bietet einen Liveticker an.