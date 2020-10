Die Erfolgsstory von Laura Siegemund in Roland-Garros geht weiter. Im Achtelfinale gegen die Spanierin Paula Badosa Gibert, Nummer 87 der Welt, behielt die Deutsche mit einer reifen Vorstellung die Oberhand und zog mit 7:5, 6:2 in die Runde der letzten Acht ein.

Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten im ersten Satz kämpfte sich Siegemund in die Partie und drehte den Durchgang nach 3:5-Rückstand noch in ein 7:5. Die Nummer 66 der Welt schlug deutlich mehr Winner als ihre Kontrahentin (11 zu 4) und brillierte immer wieder mit perfekt platzierten Stoppbällen.

Badosa hatte im Verlauf des Matches Probleme am Rücken und musste sich in Satz zwei sogar behandeln lassen. Von Siegemunds Rückenproblemen, die in der 3. Runde selbst die Hilfe einer Physiotherapeutin benötigte, war am Montagmittag dagegen nichts mehr zu erkennen.