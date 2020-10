Roger Federer (20-maliger Grand-Slam-Sieger): "Ich hatte schon immer den größten Respekt vor meinem Freund Rafa als Person und Champion. Als mein größter Rivale in so vielen Jahren glaube ich, dass wir uns gegenseitig zu besseren Spielern gemacht haben. Daher ist es mir eine große Ehre, ihm zu seinem 20. Grand-Slam-Triumph zu gratulieren. Es ist wirklich unglaublich, dass er jetzt unfassbare 13 Mal Roland-Garros gewonnen hat, das ist eine der größten Leistungen im Sport. Ich gratuliere auch seinem gesamten Team, denn niemand kann so etwas alleine schaffen. Ich hoffe, die 20 ist nur ein weiterer Schritt auf der andauernden Reise für uns beide. Gut gemacht, Rafa. Du hast es verdient."