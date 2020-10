Die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr ein großes Begleitthema der French Open. Aufgrund des Anstiegs der Infektionszahlen können kaum Zuschauer auf die Anlage kommen, Trainer und Betreuer haben zudem keinen Zugang zu den Umkleidekabinen. Angesprochen auf diese Tatsache antwortete Rafael Nadal auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg gegen Stefano Travaglia emotional: "Die Bedingungen sind komplett anders und nicht ideal für mich. Es fühlt sich traurig an, aber vielleicht muss es sich traurig anfühlen. So viele Menschen auf der Welt leiden, da muss es sich traurig anfühlen."