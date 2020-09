Zverev, Viertelfinalist des Vorjahres, trifft in der ersten Runde erstmals auf den Österreicher Dennis Novak, die Nummer 91 der Weltrangliste. In der dritten Runde könnte Alex de Minaur aus Australien warten, im Achtelfinale der Belgier David Goffin und im Viertelfinale Rekordsieger Rafael Nadal aus Frankreich.

Die deutsche Topspielerin Kerber (Kiel) war vergangenes Jahr in der ersten Runde an der Russin Anastassija Potapowa gescheitert. Diesmal wird die Nummer 18 der Setzliste zum Auftakt von der jungen Slowenin Kaja Juvan herausgefordert, gegen die sie noch nie gespielt hat. In der dritten Runde droht ein Duell mit Madison Keys (USA/Nr. 12).