Der erste Kontakt zur Asche von Roland Garros hatte ihr offenbar Hoffnung gemacht auf eine längere Liaison in diesem Jahr. Doch es bleiben Fragezeichen. Hinter Kerber, rund um Zverev. Hinter dem gesamten Turnier in der von Corona geplagten französischen Hauptstadt.

In Paris stand die deutsche Nummer eins in den vergangenen Jahren im Viertelfinale, Sand liegt dem Hamburger durchaus. Doch seine Vorbereitung ohne Turnierteilnahme nach dem Belagwechsel vom Hartplatz ist nicht ideal. Immerhin steht ihm sein neuer Trainer Ferrer erstmals bei einem Turnier zur Seite.

Kerber treibt das Ziel an, ihre Sammlung an Majortrophäen zu komplettieren. "Klar, Paris ist das Ziel, das ich dieses Jahr noch habe", sagte sie nach ihrem Achtelfinal-Aus in New York.