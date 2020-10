French Open 2020 - Spiele am Samstag:

Iga Swiatek (POL) - Sofia Kenin (USA) [4] 6:4, 6:1

Kevin Krawietz (GER) / Andreas Mies (GER) [8] - Mate Pavic (CRO) / Bruno Soares (BRA) [7] 6:3, 7:5

French Open 2020 im Liveticker:

19:15 Uhr - Auf Wiedersehen

Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen steht das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal auf dem Programm. Eurosport überträgt ab 15:00 Uhr live im TV und im Livestream und natürlich auch hier wieder im Liveticker. Auf Wiedersehen!

19:12 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 7:5

Krawietz: "Herzlichen Glückwunsch an Bruno und Mate. Nach dem Corona-Lockdown nun ein Grand-Slam-Sieg und ein Finale ist großartig. Danke für das Team, das uns geholfen hat und alle, die uns unterstüzt haben. So weit es geht, geben wir heute Abend Gas. Danke auch an das Publikum, das ihr geblieben seid."

Mies: "Es ist unwirklich. Danke an alle, die hier sein können und uns unterstützen. Wenn mich jemand gefragt hätte, ob wir zurückkommen und wieder den Titel holen, hätte ich ihm geantwortet, wie viel Bier er schon getrunken hat."

19:05 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 7:5

Es war ein schwieriges Jahr für Krawietz und Mies, das sie mit der Titelverteidigung in Roland-Garros krönen. Sie waren ja auch bei den US Open 2019 immerhin im Halbfinale. Aber mehr als alles andere war das heute natürlich die Bestätigung für die Sensation von 2019.

19:01 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 7:5

Der Lob von Mies auf guten Return von Pavic landet knapp im Aus. Wieder Breakball für die US-Open-Sieger. Aber dann verzieht Soares den Return. Anschließend ist es Pavic, der beim Return patzt, und die Deutschen haben ihren zweiten Matchball. Es folgt der Aufschlag von Mies durch die Mitte, und dann punktet Krawietz mit dem Return. Sie haben es schon wieder geschafft!

18:58 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 6:5

Mies überzieht die Vorhand aus dem Halbfeld. 15:30. Mit dem Ass gleicht der Kölner zum 30:30 aus. Es folgt ein Ping-Pong-Spiel am Netz, das Pavic zum Punktgewinn verwandelt. Breakball gegen Mies. Den wehrt Krawietz mit dem Volley ab. Es folgt das nächste Ass hinterher, und die Deutschen haben Matchball. Pavic ist mit dem Volley da und gleicht zum 40:40 aus.

18:52 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 6:5

Pavic verschlägt den Volley. Wieder Breakball für Krawietz und Mies. Und dann haut Krawietz den Winner mit dem Return raus. 6:5 für die Titelverteidiger. Mies serviert nun zum Matchgewinn. Aber noch gilt es zunächst einmal, auszuservieren.

18:49 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 5:5

Das war ein sehr nervenstarkes Service von Krawietz, der zu null zum 5:5 ausgleicht. Auch Soares schlägt in der Folge zunächst stark auf. Nachdem Mies einen schweren Schmetterball verschlagen hat, steht es 40:0 für Pavic und Soares. Mit gutem Volley holt Mies den ersten Punkt für die Deutschen in diesem Spiel, und mit zwei starken Returns punkten die Deutschen zum Einstand. Und dann holt Krawietz mit dem Volley den Breakball heraus. Den wheren Pavic und Soares aber sehr stark am Netz ab. Pavic punktet mit dem Volley.

18:43 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 4:5

Das war ein ebenso souveränes wie wichtiges Aufschlagspiel von Mies. Nachdem der Kölner vorhin mehrere Breakchancen abwehren musste, bringt er dank mehrerer Servicewinner sein Spiel nun zu null durch. Aber auch Pavic lässt im Anschluss nichts anbrennen. Ebenfalls zu null erhöht er auf 5:4, nachdem sich Krawietz und Mies am Netz gegenseitig etwas im Weg standen. Gleich serviert Krawietz gegen den Satzverlust.

18:37 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 3:4

Nach einem Doppelfehler muss Soares über Einstand gehen. Es war bereits sein zweiter in diesem Aufschlagspiel. Aber mit gutem Netzspiel holen der Brasilianer und der Kroate doch noch das Spiel zur 4:3-Führung. Und in diesem Satz sind es ja Krawietz und Mies, die jedes Mal nachziehen müssen.

18:32 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 3:3

Pavic bringt sein Service zum 3:2 trotz teilweise sehr guter Returns von Krawietz und Mies durch. Den Spielball verwandelt der Kroate mit einem Smash. Beim anschließenden Aufschlagspiel von Krawietz räumt Mies am Netz fast jeden Ball ab. Der Kölner stürzt sich in die Volleys und macht die Punkte. 3:3.

18:24 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 2:2

Breakball Nummer drei für Soares/Pavic nach einem Fehler von Mies beim Volley. Doch der Deutsche antwortet mit einem Ass. Pavic verschlägt den Return, und die Titelverteidiger haben Spielball. Es folgt der Aufschlag-Winner durch die Mitte zum 2:2.

18:22 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 1:2

Nach einem Vorhandfehler von Mies steht es 30:30 bei Aufschlag des Kölners. Nach tollem ersten Aufschlag verwandelt Mies am Netz zum 40:30. Anschließend sind Pavic/Soares im Ballwechsel in der Oberhand. Krawietz und Mies wehren sich gut, aber der Volley von Krawietz geht knapp ins Aus. Pavic holt mit dem Return den Breakball, den Mies mit gutem Aufschlag kontert. Erneut returniert Pavic sehr gut, und wieder haben die US-Open-Sieger eine Breakchance. Doch dann verschlägt Soares den Lob.

18:15 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 1:2

Krawietz hat keine Schwierigkeiten und bringt sein Service zu null durch. Auch er verwandelt den Spielball mit einem Ass. Anschließend lassen die beiden Deutschen bei Aufschlag Soares zwei Chancen am Netz liegen. Nach einem Returnfehler von Mies steht es 2:1 für Soares und Pavic.

18:10 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3, 0:1

Toller Vorhand-Crossball von Mies zum Breakball für die Titelverteidiger. Dann haben Pavic und Soares im Netzspiel allerdings die Oberhand und gleichen zum 40:40 aus. Es geht mehrmals über Einstand. Doch mit einem Ass beim Spielball bringt Pavic doch noch sein Service zum 1:0 durch.

18:02 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 6:3

Der Return von Pavic landet im Aus. Drei Satzbälle für Krawietz(Mies. Und dann kratzt der Rückhand-Passierball von Krawietz noch die Linie. Mit 6:3 holen sich die Titelverteidiger verdient den ersten Durchgang.

17:59 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 5:3

Soares patzt mit dem Volley. 0:30 bei Aufschlag des Brasilianers. Pavic verkürzt am Netz auf 15:30, dann fliegt der Return von Krawietz ins Aus. Auch Mies patzt beim Return, und schließlich bringt Soares sich und Pavic auf 3:5 heran. Aber nun serviert Krawietz zum Satzgewinn für die Deutschen.

17:55 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 5:2

Mit einem sicheren Aufschlagspiel von Pavic kommen die US-Open-Sieger auf 2:4 heran. Den Spielball verwandelt der Kroate mit einem Ass. Nach einem starken Volley von Pavic am Netz steht es 0:30 bei Aufschlag Mies. Aber die Deutschen machen die Punkte zum 40:30, auch weil ihre Gegner Chancen nicht nutzen und dann Pech mit der Netzkante haben, als der Ball unerreichbar für Soares verspringt. Mit dem Volley punktet Krawietz zum 5:2.

17:47 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 4:1

Unfassbare Reaktion von Mies auf einen guten Volley von Soares. Der Kölner hält den Schläger noch hin und verwandelt zum 40:15 bei Aufschlag Krawietz. Und den zweiten Spielball verwandeln die Deutschen mit dme Volley von Mies. 4:1 für die Titelverteidiger.

17:43 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 3:1

Der Return von Mies landet genau auf der Linie. 15:30 bei Aufschlag Soares. Und dann holt Krawietz mit dem Vorhand-Crossball zwei Breakbälle für das deutsche Doppel. Den ersten wehrt Pavic sicher am Netz ab. Aber beim zweiten landet der Volley des Kroaten ins Aus. 3:1 für Krawietz/Mies.

17:40 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 2:1

Aber auch Pavic macht viele schnelle Punkte durch den Aufschlag. Das erste Service beim Kroaten kommt zwar zu selten, aber der zweite dafür um so präziser. Auch Krawietz/Mies können keinen Punkt in ihrem ersten Returnspiel machen. Die Liste der sicheren Aufschlagspiele setzt sich anschließend bei Mies fort. Bisher hatten die jeweiligen Rückschläger noch keine Chance.

17:33 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic - 1:0

Los geht es mit Aufschlag für Kevin Krawietz. Das macht der Kölner sehr souverän. Er macht viele freie Punkte durch den Aufschlag, oder Mies verwandelt mit dem Volley am Netz. 1:0 für Krawietz/Mies gegen die US-Open-Sieger von 2020.

17:25 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic

Das Finale rückt näher. Die Spieler haben den Platz betreten und spielen sich aktuell warm. Pavic und Soares haben die Wahl genommen. Und sofern ich es richtig mitbekommen habe, haben sich der Kroate und der Brasilianer für Rückschlag entschieden.

17:00 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic

In Kürze schlagen Kevin Krawietz und Andreas Mies auf dem Centre Court auf. Dann geht es für die Titelverteidiger um den zweiten Tag in Roland-Garros. Die Gegner sind Mate Pavic und Bruno Soares. Hier bei Eurosport.de gibt es einen kostenlosen Liveticker zur Partie.

16:52 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 6:1

Der große Moment ist gekommen. Swiatek und Kenin bekommen ihre Trophäen überreicht. Anschließend erklingt die polnische Hymne, und bei Swiatek fließen Tränen. Kenin, die als zweites interviewt wird, weil sie nach matchende abseits des Platzes noch einmal behandelt wurde, lobt das Turnier und bedankt sich bei den Zuschauern, die heute kommen konnten. Auch ihr Team erhält noch einmal einen Dank.

16:43 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 6:1

Swiatek: "Ich bin so froh und glücklich, dass meine Familie da sein kann. Es ist so verrückt für mich. Vor zwei Jahren habe ich einen Junior-Grand-Slam gewonnen, und jetzt stehe ich hier. Ich bin überwältigt. Ich hoffe, dass es Sofia gut geht. Sie hat eine großartige Leistung in diesem Turnier gezeigt. Ich war heute mental sehr stabil. Das war wichtig, denn es war ein sehr stressiger Tag."

16:38 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 6:1

Ich glaube nicht, dass das für irgend jemanden wirklich überraschend kommt, der Swiateks Match gegen Halep gesehen hat. Dort war sie nahezu die gesamte Partie über herausragend. Aber dennoch kann man ja im Voraus nicht einschätzen, wie eine 19-Jährige dem Druck im Finale eines Grand Slam Turniers standhält. Swiatek hat ihm hervorragend standgehalten. Im zweiten Satz hat sich die Polin in einen Rausch gespielt.

16:35 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 6:1

Swiatek serviert zum Gewinn der French Open 2020. Nach einem sehr guten Rückhand-Return von Kenin steht es 30:30. Aber dann folgt ein starker Aufschlag von Swiatek, und die Polin hat ihren ersten Matchball. Und den nutzt sie mit dem Vorhand-Cross. Eine 19-Jährige gewinnt in Roland-Garros, und das ohne Satzverlust im gesamten Turnier.

16:31 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 5:1

Aber jetzt sind es zwei Breaks. Swiatek haut Kenin die Bälle nur so um die Ohren. Bei der Polin passt jetzt jeder Schlag. Ihre Gegnerin findet gar nicht mehr in die Ballwechsel. Zu null verliert Kenin ihr Aufschlagspiel. 5:1 für Swiatek.

16:29 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 4:1

Bei Swiatek passt jetzt alles. Erst überlistet sie Kenin mit dem Stopp. Dann glänzt sie mit einem tollen Rückhand-Winner. Schließlich serviert sie noch das Ass. Durch einen Vorhandfehler Kenins beim Spielball bringt Swiatek das Service zu null durch. Die 19-Jährige schnuppert am Titelgewinn. Aber es ist bei aller scheinbaren Deutlichkeit nur ein Break im zweiten Satz.

16:25 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 3:1

Kenin ist auf dem Platz zurück. Die Melbourne-Siegerin wurde am Oberschenkel bandagiert. Swiatek ist wieder diejenige, die Druck macht, und die Angriffsbälle der Polin passen jetzt auch perfekt. Nach einem Vorhandfehler hat Kenin zwei weitere Breakchancen gegen sich. Und dann verschlägt die US-Amerikanerin den Crossball. 3:1 für Swiatek!

16:20 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 2:1

Swiatek bringt ihr Spiel zum 2:1 relativ sicher durch. Kenin hat ein Medical Timeout genommen. Das Match ist unterbrochen, während Swiatek sich mit weiteren Aufschlägen auf dem Platz warm hält.

16:12 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 1:1

Swiatek glänzt mit einem sehr guten Rückhand-Longline gegen die Laufrichtung von Kenin. 15:30 aus Sicht der US-Amerikanerin. Und dann serviert sie den Doppelfehler, und Swiatek hat zwei Chancen zum Rebreak. Die erste kann die Polin nicht nutzen. Aber bei der zweiten punktet sie mit einem weiteren herausragenden Rückhand-Longline. 1:1.

16:08 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4, 0:1

Der Vorhand-Longline von Swiatek landet im Aus. Breakball für Kenin. Und dann packt die US-Amerikanerin einen starken Winner mit der Vorhand aus. 1:0 für Kenin, die zum ersten Mal überhaupt in diesem Match in einem Satz Führung geht.

16:00 Uhr - Swiatek - Kenin - 6:4

Swiatek macht Druck über den Return. Es folgt der Fehler Kenins, und ihre Gegnerin hat die nächsten beiden Ssatzbälle. Beim ersten ist die US-Amerikanerin am Netz nicht konsequent genug, und die Polin bringt sich über den Lob in den Ballwechsel zurück. Kenin patzt schließlich beim Crossball, und Swiatek holt sich den Durchgang mit 6:4.

15:54 Uhr - Swiatek - Kenin - 5:4

Nachdem sie zuletzt über die Vorhand Schwierigkeiten hatte, packt Swiatek jetzt einen tollen Winner aus und holt sich den nächsten Breakball. Und dann macht Kenin den Rückhand-Fehler. Swiatek schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem Rückhandfehler Kenins hat die Polin ihren ersten Satzball, den sie aber vergibt. Die US-Amerikanerin macht Druck und holt sich die Chance zum Rebreak. Die nutzt sie mit einem tollen Return. 5:4.

15:47 Uhr - Swiatek - Kenin - 4:3

Auch Kenin baut jetzt den einen oder anderen schnellen Fehler ein und muss über Einstand gehen. Einen Spielball der US-Amerikanerin wehrt Swiatek am Netz stark ab. Sie reagiert sehr schnell und verwandelt mit dem Volley. Und dann serviert diesmal Kenin den Doppelfehler, und Swiatek holt sich den Breakball. Aber den wehrt ihre Gegnerin nach schönem Ballwechsel mit einem tollen Angriffsschlag über die Vorhand ab. Möglichkeit Nummer zwei vergibt die Polin mit einem Return-Fehler.

15:39 Uhr - Swiatek - Kenin - 4:3

Es war ein hart umkämpftes Aufschlagspiel von Swiatek, aber sie holt sich den Spielgewinn zum 4:3. Neben ihren Fehlern, von denen die 19-Jährige im Moment zu viele macht, glänzt sie immer wieder mit schönen Winnern. Die Stopps kommen sehr sicher, und sie überlistet Kenin außerdem mit einem perfekt platzierten Vorhand-Crossball. Beim Spielball für Swiatek macht ihre Gegnerin den Vorhandfehler aus dem Halbfeld.

15:35 Uhr - Swiatek - Kenin - 3:3

Bei Swiatek erhöht sich jetzt die Zahl der leichten Fehler. Kenin gleicht ohne große Schwierigkeiten zum 3:3 aus und lässt ein lautes "Come on" raus. Kenin glänzt mit einigen schönen Winnern, vor allem über den Vorhand-Cross. Nach ihrem zweiten Doppelfehler steht es 30:30 bei Aufschlag Swiatek. Sie packt einen Stopp aus dem Nichts auf und holt sich den Spielball, macht dann aber den Rückhandfehler.

15:26 Uhr - Swiatek - Kenin - 3:2

Kenin gelingt der wichtige Spielgewinn zum 1:3, um im Satz Anschluss zu halten. Die US-Amerikanerin hatte jetzt eine sehr gute Länge in ihren Schlägen. Und dann setzt sie erstmals Swiatek bei deren Aufschlag unter Druck. Die Returns der Melbourne-Siegerin kommen sehr präzise, und sie holt sich zwei Breakchancen. Und dann serviert Swiatek den Doppelfehler. Kenin ist nach dem Blitzstart der Polin damit endgültig wieder im Satz.

15:20 Uhr - Swiatek - Kenin - 3:0

Simona Halep hat nach ihrem Match gegen Swiatek zurecht gesagt, dass sie das Spiel nicht verloren hat, sondern die Polin gewonnen. Und genau so tritt Swiatek auch heute bisher auf. Der erste Aufschlag kommt noch zu selten, dafür der zweite sehr gut und präzise. Aber ansonsten spielt sie vor allem über die Rückhand druckvoll, variiert im Spiel und glänzt auch bei Stoppbällen. Sie ist die bislang klar bessere Spielerin. Aber das Match hat natürlich auch gerade erst begonnen.

15:16 Uhr - Swiatek - Kenin - 2:0

Swiatek beginnt druckvoll und mit viel Variation. Mit einem starken Longline erwischt die Polin ihre Gegnerin auf dem falschen Fuß. Kurz darauf erspielt sie sich mit dem Rückhand-Angriffsball am Netz ihren ersten Breakball. Und den nutzt die 19-Jährige mit einer weiteren tollen Rückhand. Swiatek beginnt ähnlich wie gegen Halep und führt mit 2:0.

15:12 Uhr - Swiatek - Kenin - 1:0

Los geht es mit Aufschlag Swiatek. Die Sonne scheint, so dass das Dach geöffnet bleiben kann. Aktuell befindet sich eine Hälfte des Platzes im Schatten und die andere im Sonnenlicht, was eine Schwierigkeit für die Sicht darstellen kann. Swiatek macht das aber nichts aus. Sie gewinnt ihr Spiel sicher, auch wenn sie bei einem Punkt Glück mit einem Netzroller hatte.

15:05 Uhr - Swiatek - Kenin

Swiatek wird im Falle es eines Turniersiegs in die Top 20 der Weltrangliste einziehen. Kenin wird sich mindestens auf Rang vier verbessern. Falls sie den Titel gewinnt, ist die US-Amerikanerin neue Weltranglisten-Dritte.

14:55 Uhr - Swiatek - Kenin

Es ist für beide das erste Mal, dass sie in Roland-Garros das Endspiel erreichen. Kenin ist das Kunststück wie bereits erwähnt schon bei den Australian Open gelungen, wo sie dann ja auch gewann. Swiateks bisher bestes Ergebnis bei einem Grand Slam war die Achtelfinalteilnahme, darunter 2019 in Paris. Die beiden treffen heute zum ersten Mal aufeinander.

14:47 Uhr - Krawietz/Mies - Soares/Pavic

Und nach dem Damenfinale wird es für Kevin Krawietz und Andreas Mies ernst. Das deutsche Doppel hat die Chance, seinen Titel in Roland-Garros zu verteidigen. Die beiden bekommen es mit Bruno Soares aus Brasilien und dem Kroaten Mate Pavic zu tun. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass Ihr das Match kostenlos im Livestream bei Eurosport.de sehen könnt.

14:40 Uhr - Swiatek - Kenin

Das Finale der Damen wirft seine Schatten voraus. Und es ist in der Zusammenstellung ein durchaus überraschendes. Sofia Kenin als Siegerin von Melbourne hat schon den größeren Erfolg auf ihrem Konto und die Erfahrung gemacht, in einem Grand-Slam-Endspiel zu stehen. Aber Iga Swiatek hat vor allem im Match gegen Top-Favoritin Simona Halep einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Falls sie das wieder abrufen kann, wird die Polin nur sehr schwer zu schlagen sein.

INFO - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Am 14. und vorletzten Wettkampftag stehen die Finalspiel im Herrendoppel und im Dameneinzel auf dem Programm. Sebastian Würz begleitet euch durch den Tag. Viel Spaß!

