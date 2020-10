Görges setzte Siegemund, die zuletzt im Doppel die US Open gewonnen hatte, im ersten Satz früh unter Druck. Mit neun Winnern brachte sie den Durchgang auf ihre Seite, Siegemund machte zu viele einfache Fehler. Doch im zweiten Satz drehte sich das Match, Görges verlor zunehmend den Faden.

Auch im entscheidenden dritten Satz bewies Siegemund die stärkeren Nerven. "Da muss sich die Jule (Julia Görges; Anm. d. Red.) an die eigene Nase fassen", analysierte Eurosport-Experte Boris Becker im Anschluss an das Match in "Matchball Becker": "Sie hatte ihre Nerven nicht unter Kontrolle. Ich hatte das Gefühl, der Druck war zu groß."