Zverev kam nahezu perfekt ins Match. Der 24-Jährige serviert gut, zeigte sich stark in der Defensive und spielte ein sehr variables Tennis. Der Lohn: eine 4:0-Führung mit zwei Breaks.

Djere, ein Sandplatzspezialist, stand zunächst komplett auf verlorenem Posten gegen die deutsche Nummer eins, der den Satz klar für sich verbuchen konnte.

Es war der bislang beste Matchbeginn für Zverev in diesem Turnier. "Er ist viel aktiver und dynamischer. Die Grundschläge kommen schneller", lobte Eurosport-Experte Boris Becker.

Djere zeigte sich keineswegs beeindruckt und stand bei 5:3 und eigenem Aufschlag dicht vor dem Satzausgleich.

Djere lässt Satzbälle liegen

Ausgerechnet in diesen Moment begann beim Weltranglisten-55. das Nervenflattern. Der 25-Jährige ließ drei Satzbälle liegen und wurde dafür bitter bestraft Zverev holte sich vier Spiele in Serie und damit den Satz.

"Man kommt nicht immer nach so einem Rückstand zurück. Er hat sich in der Phase besser bewegt, aber ich habe gezeigt, dass ich in der Lage bin, den Satz zu drehen", erklärte der Weltranglistensechste nach der Partie.

Pure Weltklasse: Zverev wird zum Defensiv-Monster

"Zverev ist der besser Spieler, hat mehr Möglichkeiten und mehr Power. Anfang des zweiten Satzes war er mit seiner Konzentration aber nicht auf dem Platz. Djere muss sich grün und blau ärgern, dass er die Satzbälle nicht genutzt hat", urteilte Experte Becker.

Zverev diktiert Satz drei

Den ersten Nadelstich im dritten Satz setzte Zverev, der das Aufschlagspiel des Kroaten zum 1:0 durchbrach.

Ein Vorteil, den sich der Favorit nicht mehr nehmen ließ. Nach zwei Stunden und neun Minuten beendete Zverev die Begegnung mit dem ersten Matchball zu seinen Gunsten.

"Mein Ziel bleibt es, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen und zu den Besten im Ranking zu gehören. Ich bin auf einem guten Weg", betonte Zverev.

