French Open 2021: Alexander Zverev - Oscar Otte | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev (GER/6) schlägt Oscar Otte (GER/Q) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0. Die Highlights aus Roland-Garros. Zverev startet schlecht ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, Qualifikant Otte bringt den Favoriten nach zwei Sätzen sogar bis an den Rand einer Niederlage. Am Ende setzt sich aber Zverevs Klasse und vor allem Fitness durch.

00:04:27, vor einer Stunde