Tennis

French Open 2021: Novak Djokovic lässt Stefanos Tsitsipas im Finale ordentlich laufen - "Tsitsiplatt"

Stefanos Tsitsipas ist im Finale der French Open ordentlich am Laufen. Im fünften Satz gegen Novak Djokovic muss der Grieche für einen Punktgewinn mächtig kämpfen. Am Ende muss Tsitsipas einen einfach Volly am Netz nur noch reinspielen, zittert diesen aber nur mit Mühe noch auf die Linie. Eurosport-Experte Boris Becker erlaubt sich deshalb einen lustigen - aber auch passenden -Versprecher.

00:00:51, vor 32 Minuten