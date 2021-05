Publiziert 16/05/2021 Am 14:57 GMT | Update 16/05/2021 Am 15:00 GMT

Dort scheiterte er an der Seite seines Landsmanns Liam Broady in der zweiten Runde an Kevin Krawietz und dessen rumänischem Partner Horia Tecau. Die Auftritte in der italienischen Hauptstadt hätten ihm gezeigt, dass er noch nicht bereit ist für Roland-Garros.

Die Saison 2021 war für Murray bisher von Verletzungsproblemen und Ausfällen gezeichnet.

Auf die Australian Open in Melbourne musste er wegen eines positiven Coronatests verzichten. Anschließend plagten den 34-Jährigen Leistenprobleme.

Die French Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, dass Murray noch nicht gewonnen hat. 2016 erreichte er in Paris aber immerhin das Endspiel.

