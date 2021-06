Publiziert 07/06/2021 Am 16:39 GMT | Update 07/06/2021 Am 16:54 GMT

Die deutsche Hoffnung Alexander Zverev bekommt es ab 16 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier mit dem spanischen Außenseiter Alejandro Davidovich Fokina zu tun.

In der Night Session schlägt diesmal Australian-Open-Finalist Daniil Medvedev (Russland) gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas auf.

Bei den Damen stehen sich mit Tamara Zidansek (Slowenien) und Paula Badosa (Spanien) zwei Überraschungsviertelfinalisten gegenüber. Zudem trifft Williams-Bezwingerin Elena Rybakina aus Kasachstan auf Anastasia Pavlyuchenkova (Russland)

Im Doppel ist der zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau auf dem Court Suzanne-Lenglen gegen ein kolumbianisches Duo gefordert.

Die Ansetzungen am Dienstag im Überblick (Viertelfinale):

Court Philippe-Chatrier (ab 12:00 Uhr)

Tamara Zidansek (SLO) - Paula Badosa (ESP)

Zidansek und Badosa haben noch nie gegeneinander gespielt. Für beide Spielerinnen ist das Viertelfinale von Roland-Garros bereits der größte Erfolg ihrer bisherigen Karrieren. Für eine von beiden wird die Reise mit dem Sprung in die Vorschlussrunde von Paris noch weitergehen.

Elena Rybakina (KAZ/21) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/31)

Für Rybakina war der Erfolg im Achtelfinale gegen Serena Williams ein Highlight ihrer Karriere. Damit hat sich die Kasachin zu einer Mitfavoritin in Paris gemausert. Ihre Gegnerin Pavlyuchenkova hat bei allen vier Grand-Slam-Turnieren als bestes Ergebnis jeweils die Runde der letzten Acht zu Buche stehen. Nun hat die Russin die Chance, eine Runde weiterzukommen.

nicht vor 16:00 Uhr:

Alexander Zverev (GER/6) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Zverev hat bislang zweimal gegen Davidovich Fokina gespielt. Beide Duelle fanden 2020 statt und zweimal ging der Hamburger als Sieger vom Platz. Bei den US Open setzte sich Zverev im Achtelfinale glatt in drei Sätzen (6:2, 6:2, 6:1) durch. In der Halle gewann Zverev das Halbfinale von Köln in zwei eng umkämpften Sätzen.

Night Session ab 21:00 Uhr:

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Daniil Medvedev (RUS/2)

Tsitsipas hat gegen Medvedev eine miserable Bilanz. In sieben Duellen ging der Grieche sechsmal als Verlierer vom Platz. Zuletzt zog Tsitsipas im Halbfinale der Australian Open klar mit 2:6, 2:6, 5:7 den Kürzeren. Einziger Erfolg von Tsitsipas gegen Medvedev war der Zwei-Satz-Sieg in der Gruppenphase der ATP Finals 2019.

Court Suzanne-Lenglen (ab 11:00 Uhr)

Kevin Krawietz (GER)/Horia Tecau (ROM/9) - Juan Sebastián Cabal (COL)/Robert Farah (COL/2)

Kevin Krawietz hat die French Open 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies gewonnen. Da Mies derzeit allerdings verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt ist, greift Krawietz mit dem Rumänen Horia Tecau nach seinem dritten Roland-Garros-Titel in Folge.

