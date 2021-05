Publiziert 27/05/2021 Am 15:23 GMT | Update 27/05/2021 Am 15:27 GMT

Madrid-Sieger Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber haben bei den French Open in Roland-Garros (ab Sonntag live bei Eurosport) lösbare Aufgaben zum Auftakt erwischt.

Zverev (Hamburg/Nr. 6), Achtelfinalist des Vorjahres, trifft in der ersten Runde ebenso auf einen noch nicht bekannten Qualifikanten wie Kerber (Kiel), die in den vergangenen fünf Jahren viermal in Runde eins gescheitert war.

Für Zverev könnte es im Viertelfinale zu einem Wiedersehen mit seinem Freund Dominic Thiem (Österreich) kommen, dem er 2020 in einem denkwürdigen US-Open-Finale in fünf Sätzen unterlegen war.

French Open Auf anderem Level: Koepfer schaut Nadal "am liebsten zu" VOR 7 STUNDEN

Im Halbfinale wäre der Russe Daniil Medvedev der höchst möglich gesetzte Kontrahent des 24-Jährigen. Medvedev hat jedoch in Paris noch nie ein Match gewonnen und ist kein Sandplatzspezialist.

Rafael Nadal startet gegen Alexei Popyrin

Pech hatte dagegen Jan-Lennard Struff (Warstein), der gleich gegen den Mitfavoriten Andrey Rublev (Russland/Nr. 7) ran muss.

Die Titelverteidiger in Roland-Garros sind der 13-malige Champion Rafael Nadal aus Spanien und die 19 Jahre alte Polin Iga Swiatek. Nadal könnte mit einem neuerlichen Triumph und dann 21 Erfolgen den Schweizer Roger Federer überflügeln und zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufsteigen.

Der an Nummer drei gesetzte Nadal spielt in der ersten Runde gegen den Australier Alexei Popyrin. Auf seinem angepeilten Weg ins Finale warten auf den Mallorquiner harte Brocken.

In seiner Hälfte befinden sich der topgesetzte Vorjahresfinalist Novak Djokovic (Serbien) und Roger Federer, die im Viertelfinale aufeinandertreffen könnten.

Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

HERREN

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Qualifikant

- Qualifikant Jan-Lennard Struff (Warstein) - Andrej Rublev (Russland/Nr. 7)

- Andrej Rublev (Russland/Nr. 7) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Fernando Verdasco (Spanien)

- Fernando Verdasco (Spanien) Dominik Koepfer (Furtwangen) - Mathias Bourgue (Frankreich)

- Mathias Bourgue (Frankreich) Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Qualifikant

- Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg/Qualifikant) - noch ohne Gegner

DAMEN

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 26) - Qualifikantin

- Qualifikantin Andrea Petkovic (Darmstadt) - Karolina Muchova (Tschechien)

- Karolina Muchova (Tschechien) Laura Siegemund (Metzingen) - Caroline Garcia (Frankreich)

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: Auf anderem Level: Koepfer schaut Nadal "am liebsten zu"

(mit SID)

Duell der langen Ballwechsel: Friedsam schlägt Cepede Royg

French Open Zverev schießt gegen Tennis-Kollegen: "Geht nur ums Geld" GESTERN AM 07:51