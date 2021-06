Publiziert 08/06/2021 Am 12:46 GMT | Update 08/06/2021 Am 12:52 GMT

Zidansek, aktuell die Nummer 85 der Weltrangliste, schraubt ihren persönlichen Grand-Slam-Rekord immer weiter in die Höhe.

Vor den French Open hatte die 23-Jährige zwei Zweitrundenteilnahmen bei den Australian Open zu Buche stehen.

In Roland-Garros war Zidansek bei bislang zwei Teilnahmen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils in der 1. Runde ausgeschieden.

Im entscheidenden dritten Satz des Viertelfinals gegen die an Position 33 gesetzten Spanierin Badosa behielt sie dank einer aggressiveren Spielweise knapp mit 8:6 die Oberhand.

Zidansek: Mehr Winner, weniger Fehler

Zidansek schlug 22 Winner im letzten Satz, Badosa deren 13. Darüber hinaus leistete die Slowenin sich weniger unerzwungene Fehler (18 gegenüber 21).

Nuancen, die letztlich aber den Ausschlag gaben.

