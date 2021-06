Publiziert 12/06/2021 Am 20:22 GMT | Update 12/06/2021 Am 20:34 GMT

Zverev hatte in einem engen Fünfsatzmatch gegen Tsitsipas das schlechtere Ende für sich, nachdem er drei Breakchancen im ersten Spiel des fünften Durchgangs nicht nutzen konnte.

Djokovic rang Nadal in einem denkwürdigen Viersatzmatch auf dem Philippe-Chatrier nieder.

Der Serbe hat nun die Chance auf seinen zweiten Turniersieg in Roland-Garros, der Grieche könnte sein erstes Major für sich entscheiden.

Die Ansetzungen der Finals am Samstag in der Übersicht:

Court Philippe-Chatrier (ab 11:30 Uhr)

Bethanie Mattek-Sands (USA/14) / Iga Swiatek (POL/14) - Barbora Krejcikova (CZE/2) / Katerina Siniakova (CZE/2)

Barbora Krejcikova hat die große Chance auf ein seltenes Double. Nur einen Tag nach ihrem Finalsieg im Einzel gegen Nastasia Pavlyuchenkova kann die Russin im Doppel noch einen draufsetzen. Auf der anderen Seite steht an der Seite von Bethanie Mattek-Sands aus den USA mit der Polin Iga Swiatek aber immerhin die Einzel-Siegerin von 2020.

ab 15:00 Uhr

Novak Djokovic (SRB/1) - Stefanos Tsitsipas (GRE/5)

Novak Djokovic hat die Chance auf seinen zweiten Sieg im Roland-Garros. Unabhängig vom Ausgang des Matches wird der Serbe Nummer eins der Welt bleiben. Stefanos Tsitsipas ist in der neuen Weltrangliste am Montag mindestens Vierter. Holt der Grieche seinen ersten Turniersieg bei einem der vier Grand Slams, rückt er an Rafael Nadal vorbei auf Rang drei.

