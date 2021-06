Tennis

French Open: Djokovic geht Schiedsrichterin an - Ruhestörung trotz Geisterkulisse in Roland-Garros

Kuriose Szene in der Night Session in Roland-Garros zwischen Novak Djokovic und Tennys Sandgren. Trotz Geisterkulisse werden die Tennis-Stars immer wieder von Nebengeräuschen einiger weniger Menschen im Stadion gestört. Im dritten Satz reicht es Djokovic. Der Serbe meckert die Stuhlschiedsrichterin an, warum sich nichts gegen die Störenfriede unternehme.

00:00:57, vor einer Stunde