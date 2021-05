Tennis

French Open: Pablo Andújar kann sein Glück nach Erstrundensieg gegen Dominic Thiem kaum fassen

Pablo Andújar schlägt Dominic Thiem bei den French Open 2021 in der ersten Runde nach 0:2-Satzrückstand und kann sein Glück im Siegerinterview nach dem Match kaum fassen. Der 35 Jahre alte Spanier hatte allerdings schon in Genf auf sich aufmerksam gemacht, als er Roger Federer bei dessen Comeback schlagen konnte. Nun ist in Paris noch einiges für Andújar möglich.

00:03:07, vor 34 Minuten