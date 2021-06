Tennis

French Open: Vesnina schießt Karatsev im Mixed-Halbfinale ab - Volltreffer von hinten

Das tat weh: Elina Vesina schießt ihren Mixed-Partner Aslan Karatsev im Halbfinale von hinten ab, doch der Volltreffer bleibt zum Glück ohne böse Folgen. Das Duo erreichte trotz des Zwischenfalls mit einem klaren Erfolg in zwei Sätzen das Endspiel der French Open 2021 in Paris und kann vom Titel in Roland-Garros träumen.

00:00:40, vor einer Stunde