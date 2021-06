Tennis

Lorenzo Musetti: Darum habe ich das Match gegen Novak Djokovic abgebrochen

Der Matchabbruch von Lorenzo Musetti im Achtelfinale gegen Novak Djokovic sorgte für Verwunderung. Nun gab der 19-Jährige eine erstaunliche Erklärung ab. "Ich war nicht mehr in der Lage, einen Punkt zu gewinnen. Das war nicht mehr toll für die Zuschauer, die da waren. Also habe ich mich entschieden, aufzuhören. Ich denke, das war das Beste", so der Weltranglisten-76.

