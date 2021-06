Publiziert 07/06/2021 Am 12:31 GMT

Vorangegangen war ein Streit um einen Medien-Boykott Osakas, den sie kurz vor Beginn der French Open angekündigt hatte, um auf die mentale Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern aufmerksam zu machen.

Die Turnier-Verantwortlichen in Paris drohten der 23-Jährigen daraufhin mit dem Ausschluss, sollte sie ihren Medienverpflichtungen nicht nachkommen. Als Konsequenz trat Osaka nicht zu ihrem Zweitrundenmatch an und sprach offen Probleme mit Depressionen an.

Sie wolle nun zunächst einmal Abstand von den Tenniscourts gewinnen und nach ihrer Rückkehr mit der Tour an Verbesserungen für die Spieler, die Presse und Fans arbeiten, teilte Osaka nach ihrem Rückzug mit.

Am Samstag meldete sie sich bei "Instagram" zu Wort und dankte für die breite Unterstützung.

