Tennis

French Open 2021: Roger Federer - Denis Istomin | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Roger Federer (SUI/8) schlägt Denis Istomin (UZB/Q) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 6:2, 6:4, 6:3. Die Highlights aus Roland-Garros. Federers erster Auftritt auf dem Court Philippe-Chatrier seit 2019 wird zur Demonstration alter Stärke: Der 20-malige Grand-Slam-Sieger beherrscht den Qualifikanten fast nach Belieben und siegt in nur 93 Minuten glatt und ohne Breakchance gegen sich.

00:03:02, vor 28 Minuten