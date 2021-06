Publiziert 06/06/2021 Am 17:16 GMT | Update 06/06/2021 Am 19:04 GMT

Damit verbleiben mit Iga Swiatek [9] und Sofia Kenin [5] nur noch zwei Spielerinnen aus den Top 10 der WTA-Weltrangliste.

Williams' Chancen in Paris waren zuletzt deutlich gestiegen. In Ashleigh Barty (Australien), Naomi Osaka (Japan) und Aryna Sabalenka (Belarus) hatten sich zuvor schon die Top drei der Setzliste verabschiedet, die Rumänin Simona Halep war verletzungsbedingt gar nicht erst an den Start gegangen.

Rybakina, die bisher noch nicht über die dritte Runde bei Grand-Slam-Turnieren hinausgekommen war, bereitete Williams mit ihrer Schlaghärte und einem sehr fokussierten Auftritt von Beginn an Probleme.

Die Kasachin war am Sonntagnachmittag auf dem Court Philippe-Chatrier die bessere Spielerin und vor allem bei eigenem Aufschlag deutlich stabiler als die 23-malige Grand-Slam-Siegerin.

Schläger berührt Ball: Anfängerfehler macht Serena fassungslos

Williams musste insgesamt fünfmal das eigene Service abgeben, machte nur 59% der Punkte, wenn der erste Aufschlag im Feld der Kasachin landete.

Nach nur einer Stunde und 19 Minuten nutzte Rybakina ihren ersten Matchball und fordert nun im Viertelfinale die Russin Anastassija Pawljutschenkowa, die im Achtelfinale das Match gegen Victoria Azarenka noch gedreht und 5:7, 6:3, 6:2 gewonnen hatte.

Voller Körpereinsatz: Rybakina zwingt Williams in den Spagat

Rittner traut Williams Titel in Wimbledon zu

"Mich wunder wirklich diese Coolness", lobte Eurosport-Expertin Barbara Rittner die erst 21-jährige Rybakina: "Das ist ein Rohdiamant, sie wird noch viele gute Matches spielen."

Die unterlegene Williams hat nun in Wimbledon die nächste Chance, den Fabel-Rekord von Margaret Court einzustellen und ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Rittner traut ihr diesen Schritt durchaus noch zu: "Insgeheim weiß sei, dass sie den 24. Titel wenn auf Rasen oder Hartplatz gewinnen kann und nicht auf Sand", so die 48-Jährige: "Wenn sie sich fit halten kann, hat sie in Wimbledon eine gute Chance, nochmal ganz vorne anzugreifen."

(mit SID)

Achtelfinale: Rybakina lässt Williams nicht zum Zug kommen

