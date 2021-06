Tennis

French Open - Erstrunden-Aus bei Grand Slams: Nur Borg und Laver haben eine weiße Weste

Nach dem Erstrunden-Aus von Dominic Thiem bei den French Open 2021 schaut sich Mario Harter in der Statistik-Rubrik "Smarter mit Harter" an, welchen Tennis-Stars ein solch früher Upset in ihrer Karriere nie passiert ist. Während auch Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal schon mehrfach in Runde eins die Koffer packen mussten, haben nur zwei eine komplett weiße Weste.

00:02:03, vor 2 Stunden