Norwegens Aufsteiger Casper Ruud und der kroatische Routinier Marin Cilic komplettieren das Halbfinale der French Open. Der 23 Jahre alte Ruud setzte sich in der Runde der letzten acht gegen den dänischen Überraschungsmann Holger Rune 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 durch und trifft nun am Freitag auf Cilic.

Der 19 Jahre alte Rune verpasste damit die Chance, zum jüngsten Halbfinalisten bei einem Grand Slam seit Rafael Nadal bei seinem Roland-Garros-Sieg 2005 zu werden.

Ad

Der 33 Jahre alte Cilic hatte sich zuvor gegen den Russen Andrey Rublev 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) durchgesetzt und peilt acht Jahre nach seinem Triumph in New York einen weiteren Coup bei einem Grand-Slam-Turnier an.

French Open So lief der Tag: Cilic siegt nach Fünfsatzkrimi - Swiateks Lauf hält an VOR EINEM TAG

Der an Nummer acht gesetzte Ruud, der als erster Norweger in ein Viertelfinale eines Major-Turniers eingezogen war, verwandelte in der Night Session nach 3:15 Stunden seinen zweiten Matchball. Ruuds Vater Christian hatte zweimal (1995, 1999) zumindest die dritte Runde der French Open erreicht.

Rune schickt seine Mutter weg

"Es ist ein großer Tag fürs norwegische Tennis", sagte Ruud junior und dachte dabei auch an seine Landsfrau Ulrikke Eikeri, die mit Joran Vliegen (Belgien) zuvor ins Mixed-Finale von Roland-Garros eingezogen war.

München-Sieger Rune sorgte derweil für eine kuriose Szene, als er seine eigene Mutter im dritten Satz lautstark aus der Box schickte. "Er muss noch lernen, seine Emotionen besser im Griff zu behalten", kritisierte Ex-Finalist Alex Corretja bei Eurosport: "Man schickt seine Mutter nicht aus der Box. Das ist nicht zu akzeptieren."

Beim Handshake nach dem Matchball schüttelte Ruud den Kopf über derart flegelhaftes Verhalten. "Das war eiskalt", sagte Ex-Profi Tim Henman bei Eurosport.

Eisiger Handshake: Ruud schüttelt den Kopf über Flegel Rune

Ruud feiert größten Karriere-Erfolg

Später lobte Ruud den 19 Jahre alten Hitzkopf brav: "Er hat sich stark verbessert. Er wird für viele Jahre ein gefährlicher Gegner sein." Der Norweger behielt allerdings auch im vierten Duell der beiden "Hardhitter" die Nerven und steht nun erstmals in einem Major-Halbfinale.

"Das lange Warten auf den Matchbeginn hat mich einige Nerven gekostet", sagte Ruud: "Ich habe gut angefangen, danach wurde es ein richtig hartes Match. Der Druck lag auf mir. Er hatte nach seinem Sieg gegen Tsitsipas viel zu gewinnen und nichts zu verlieren."

Bislang hatte Miami-Finalist Ruud nur bei den Australian Open 2021 die zweite Turnierwoche erreicht. Rune war bei seinen erst zwei Grand-Slam-Teilnahmen zuvor bei den US Open 2021 und den Australian Open 2022 je in der ersten Runde gescheitert.

WER GEWINNT DIE FRENCH OPEN BEI DEN HERREN? Alexander Zverev Rafael Nadal Marin Cilic Casper Ruud

Das könnte Dich auch interessieren: Großartige Aktion! Rublev beendet Diskussion mit Fair-Play-Geste

(mit SID)

Großer Kampf beim Breakball: Rune reißt Publikum von den Sitzen

French Open LIVETICKER | Nadal trifft im Klassiker auf Djokovic GESTERN AM 19:04